Под свист обломков и обстрелы — энергетики Запорожья поражают смелостью

Они возвращают свет украинцам, рискуя жизнью — энергетики, у которых и без того немало работы после массированных ракетных ударов по инфраструктуре.

Они часами работают без отдыха на поврежденных взрывами участках сети. Но цена света во время войны бывает слишком высокой.

К сожалению, у нас есть трагическая статистика: двое наших сотрудников Ореховского межрайонного РЭСа погибли непосредственно во время выполнения ремонтных работ на линии. По ним прилетело прицельно.

У нас восемь раненых во время исполнения служебных обязанностей, — рассказывает представитель ПАО Запорожьеоблэнерго Зореслава Цупренко.

Сейчас также смотрят

Как работают энергетики, смотри в репортаже наших корреспондентов.

Россияне обстреливают Запорожье каждый день. Новый год не стал исключением.

В нашем материале смотри воспоминания жителей об адской ночи нового года.