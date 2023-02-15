Під свист уламків та обстріли — енергетики Запоріжжя вражають сміливістю

Вони повертають світло українцям, ризикуючи життям — енергетики, які й без того мають чимало роботи після масованих ракетних ударів по інфраструктурі.

Вони годинами працюють без перепочинку на пошкоджених вибухами ділянках мережі. Та ціна світла під час війни буває зависокою.

На жаль, ми маємо трагічну статистику: двоє наших співробітників Оріхівського міжрайонного РЕМу загинули безпосередньо під час виконання ремонтних робіт на лінії. По них прилетіло прицільно.

Ми маємо вісім поранених під час виконання службових обов’язків, — розповідає речниця ПАТ Запоріжжяобленерго Зореслава Цупренко.

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