Забил решающий гол! Во время матча Шахтера в Польше на поле вышел подросток, который пережил бомбардировку Мариуполя

Футбольный клуб Шахтер провел сегодня еще один дружеский матч с Лехией в поддержку Украины в Польше.

Под конец матча наши футболисты позволили выйти на поле 12-летнему подростку, пережившему бомбардировки Мариуполя.

Дмитрий Кеда вышел на поле на последних секундах и забил решающий гол, ведь счет был 2:2.

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Игроки команд расступились перед ним, а юный фанат вошел в штрафную и отправил мяч в сетку.

История Дмитрия Кеды

Парень родом из Харцызска Донецкой области, где прожил первые 9 лет. С 2014 года город оккупировали, а семья потеряла работу, поэтому в 2018 году они переехали в Мариуполь.

Семья болеет за Шахтер, была в фан-клубе и ходила матчи на Донбасс Арене, когда Дима был еще совсем мал. Мальчик играл во дворе, а с друзьями и родителями смотрели игры местного ФК Мариуполь.

24 февраля 2022 семья была в Мариуполе в восточном районе города. Когда начали бомбить, переехали в Приморский район, но и там тоже снаряды прилетели в крышу дома и двор. В Мариуполе исчезли газ, свет, отопление и вода.

Семья Дмитрия пряталась в подвале Мариупольского драмтеатра с 6 по 15 марта, а накануне бомбардировки им удалось спастись и приехать в Польшу.

Кстати, украинский футбольный клуб Шахтер имеет специальное разрешение от Министерства спорта, которое позволяет игрокам клуба покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.

Средства, собранные на Shakhtar Global Tour for Peace, идут на гуманитарную помощь жителям Украины.

Ранее Шахтер провел уже не первый дружеский матч, чтобы поддержать Украину. Во время своей игры в Греции они создали сектор ангелов, чтобы привлечь внимание к смерти детей в Украине.