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Забил решающий гол! Во время матча Шахтера в Польше на поле вышел подросток, который пережил бомбардировку Мариуполя

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 апреля 2022, 07:00
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