176 игрушек создали сектор ангелов. Как Шахтер вышел на дружеский матч в Греции

За время российского полномасштабного вторжения в Украине умерли тысячи гражданских и почти две сотни детей. Мы рассказываем об этом во всем мире, наши спортсмены тоже не стоят в стороне.
Украинский футбольный клуб Шахтер провел свой первый матч с 24 февраля на стадионе Олимпиакос в Греции.
Там они напомнили о смерти в Украине. На специальном секторе места болельщиков заняли игрушки.
176 игрушек, ведь 176 детей погибли в Украине, по официальным данным, на момент начала матча.
176 игрушек, ведь 176 детей погибли в Украине, по официальным данным, на момент начала матча.
Этот сектор можно назвать “сектор ангелов”, смотреть на него больно, на душе сразу становится грустно.
Также игроки Шахтера вышли на поле в оригинальной форме. Вместо фамилий на футболках были названия городов-героев Украины, пострадавших от жестокости российских военных.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)
Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)
Все вырученные средства от дружеского поединка будут переданы на гуманитарную помощь украинцам.
“Сектор ангелов” — это не первое проявление украинцев чествования памяти погибших. Ранее мы рассказывали о том, что аниматоры создали ролик Завтра для них уже не наступит, который передает все ужасные зверства россиян.