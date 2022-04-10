176 игрушек создали сектор ангелов. Как Шахтер вышел на дружеский матч в Греции

За время российского полномасштабного вторжения в Украине умерли тысячи гражданских и почти две сотни детей. Мы рассказываем об этом во всем мире, наши спортсмены тоже не стоят в стороне.

Украинский футбольный клуб Шахтер провел свой первый матч с 24 февраля на стадионе Олимпиакос в Греции.

Там они напомнили о смерти в Украине. На специальном секторе места болельщиков заняли игрушки.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

176 игрушек, ведь 176 детей погибли в Украине, по официальным данным, на момент начала матча.

Этот сектор можно назвать “сектор ангелов”, смотреть на него больно, на душе сразу становится грустно.

Также игроки Шахтера вышли на поле в оригинальной форме. Вместо фамилий на футболках были названия городов-героев Украины, пострадавших от жестокости российских военных.

Все вырученные средства от дружеского поединка будут переданы на гуманитарную помощь украинцам.

За мир в Украине! Олимпиакос — Шахтер — 1:0. Обзор матча

“Сектор ангелов” — это не первое проявление украинцев чествования памяти погибших. Ранее мы рассказывали о том, что аниматоры создали ролик Завтра для них уже не наступит, который передает все ужасные зверства россиян.