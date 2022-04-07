Завтра для них уже не настанет! Аниматоры поразили пронзительным видео о войне в Украине

Художники из волонтерской анимации Украины передали всю боль, которую мы чувствуем с первого дня войны. Они создали пронзительное видео о том, чего лишила нас жестокая война, развязанная Россией.

Мирные и убитые ни за что украинцы, для которых “завтра” уже никогда не наступит.

Только по официальным подсчетам, с момента полномасштабного вторжения Россия убила 167 наших детей, еще 279 получили ранения и увечья.

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Жертвами российского нашествия стали более 1480 украинцев, и это только по верифицированным подсчетам ООН. А сколько еще трагедий ждет нас после деблокады Мариуполя и освобождения каждого клочка украинской земли?

Оккупант полностью уничтожил сотни жилых домов, взорвал десятки мостов и оборвал жизни тех, кто недавно мечтал о собственном светлом будущем и улыбался родным.

Продолжается 43-й день войны. Украина держится и готовится отразить последний удар российских оккупантов на востоке, прежде чем прогнать врага с наших земель.

Верим в ВСУ, в нашу победу и вместе приближаем ее!

Распространяй это видео, чтобы каждый человек знал, какой ценой Украина добывает мир для себя и для целой Европы.

А мы советуем почитать, как мировые звезды поддерживают Украину в это непростое время — от супругов Бекхэмов до Pink Floyd.