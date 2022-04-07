Завтра для них уже не настане! Аніматори вразили щемливим відео про війну в Україні

Художники з волонтерської анімації України передали весь біль, який ми відчуваємо від першого дня війни. Вони створили щемливе відео про те, чого позбавила нас жорстока війна, розв’язана Росією.

Мирні та ні за що вбиті українці, для яких “завтра” вже ніколи не настане.

Тільки за офіційними підрахунками, від моменту повномасштабного вторгнення Росія вбила 167 наших дітей, ще 279 зазнали поранень та каліцтв.

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Жертвами російської навали стали понад 1480 українців, і це тільки за верифікованими підрахунками ООН. А скільки ще трагедій чекає на нас після деблокади Маріуполя та звільнення кожного клаптика української землі?

Окупант ущент знищив сотні житлових будинків, підірвав десятки мостів та обірвав життя тих, хто нещодавно мріяв про власне світле майбутнє та посміхався рідним.

Триває 43-й день війни. Україна тримається й готується відбити останній удар російських окупантів на сході, перш ніж прогнати ворога з наших земель.

Віримо в ЗСУ, в нашу перемогу та разом наближаємо її!

Поширюйте це відео, щоб кожна людина на земній кулі знала, якою ціною Україна здобуває мир для всього світу.

А ми радимо почитати, як світові зірки підтримують Україну в непростий час — від подружжя Бекхемів до Pink Floyd.