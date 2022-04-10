176 іграшок створили сектор янголів. Як Шахтар вийшов на дружній матч у Греції

За час російського повномасштабного вторгнення в Україну померло тисячі цивільних і майже дві сотні дітей. Ми розповідаємо про це у всьому світі, наші спортсмени теж не стоять осторонь.

Український футбольний клуб Шахтар провів свій перший матч з 24 лютого на стадіоні Олімпіакос в Греції.

Там же вони нагадали про смерті в Україні. На спеціальному секторі місця вболівальників зайняли іграшки.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

176 іграшок, адже 176 дітей згинуло в Україні, за офіційними даними, на момент початку матчу.

Цей сектор можна назвати “сектор янголів”, дивитися на нього боляче, на душі відразу стає сумно.

Також гравці Шахтаря вийшли на поле в оригінальній формі. Замість прізвищ на їхніх футболках були назви міст-героїв України, що постраждали від жорстокості російських військових.

Усі отримані кошти від дружнього поєдинку будуть передані на гуманітарну допомогу українцям.

За мир в Україні! Олімпіакос — Шахтар — 1:0. Огляд матчу

“Сектор янголів” — це не перший прояв українців вшанування пам’яті загиблих. Раніше ми розповідали про те, що аніматори створили ролик Завтра для них вже не настане, який передає всі жахливі звірства росіян.