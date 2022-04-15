Забив вирішальний гол! Під час матчу Шахтаря в Польщі на поле вийшов підліток, який пережив бомбардування Маріуполя

Футбольний клуб Шахтар провів сьогодні ще один дружній матч з Лехією на підтримку України в Польщі.

Під кінець матчу наші футболісти дозволили вийти на поле 12-річному підлітку, який пережив бомбардування Маріуполя.

Дмитро Кеда вийшов на поле на останніх секундах та забив вирішальний гол, адже до того рахунок був 2:2.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Гравці команд розступилися перед ним, а юний фанат увійшов до карного майданчику та відправив м’яч у сітку.

Історія Дмитра Кеди

Хлопець родом з Харцизьку Донецької області, де прожив перші 9 років. З 2014 року місто окупували, а сім’я втратила роботу, тож у 2018 році вони переїхали до Маріуполя.

Родина вболіває за Шахтар, була у фан-клубі та ходила матчі на Донбас Арені, коли Діма був ще зовсім малим. Хлопчик грав у дворі, а з друзями та батьками дивилися ігри місцевого ФК Маріуполь.

24 лютого 2022 року сім’я була у Маріуполі у східному районі міста. Коли почали бомбардувати, переїхали до Приморського району, але і там теж снаряди прилетіли у дах будинку та двір. У Маріуполі зникли газ, світло, опалення та вода.

Родина Дмитра ховалась у підвалі Маріупольського драмтеатру з 6 по 15 березня, а напередодні бомбардування їм вдалося врятуватися та приїхати до Польщі.

До речі, український футбольний клуб Шахтар має спеціальний дозвіл від Міністерства спорту, який дозволяє гравцям клубу покинути Україну під час воєнного стану та зіграти благодійні спаринги.

Кошти, зібрані на Shakhtar Global Tour for Peace йдуть на гуманітарну допомогу жителям України.

Раніше Шахтар провів вже не перший дружній матч, щоб підтримати Україну. Під час своєї гри в Греції вони створили сектор янголів, щоб привернути увагу до смертей дітей в Україні.