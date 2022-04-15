Lifestyle

Забив вирішальний гол! Під час матчу Шахтаря в Польщі на поле вийшов підліток, який пережив бомбардування Маріуполя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Квітня 2022, 07:00
Дмитро Кеда

Більше відео
0:04:02
Букви Z та V завдали багато проблем українському бізнесу та культурі
Латинські Z і V тепер табу! Чому українські компанії терміново роблять ребрендинг  
0:03:34
Бізнес в Україні під час війни - як компанії адаптуються до нових умов
Заради перемоги: як український бізнес повертається до звичного режиму роботи
0:03:30
ЗСУ - найголовніший тренд українського TikTok
TikTok ЗСУ як ще один вид заспокійливого: мільйонна аудиторія та фан-сторінки наших військових 
0:00:50
Харківського кота Степана номінували на премію блогерів
Найвпливовіший інфлюенсер? Харківського кота Степана номінували на престижну блогерську премію
Дивитись більше

Останні відео
Дмитро Кеда

Забив вирішальний гол! Під час матчу Шахтаря в Польщі на поле вийшов підліток, який пережив бомбардування Маріуполя
0:04:02
Букви Z та V завдали багато проблем українському бізнесу та культурі
Латинські Z і V тепер табу! Чому українські компанії терміново роблять ребрендинг  
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 15 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 квітня
0:02:52
Азов у Маріуполі
Хочу, щоб кожен українець зрозумів, що криється за мужністю військових — звернення полку Азов у Маріуполі
0:11:15
звернення зеленського 14 квітня
Ви всі стали героями. Всі українці, всі українки, які вистояли, які не здаються — звернення Зеленського 14 квітня
Москва палає
Крейсер Москва затонув у Чорному морі. Російський військовий корабель дійшов до пункту призначення
0:02:37
Перехоплені розмови СБУ російських окупантів
Хизуються руйнуваннями України своїм жінкам, а ті заохочують ґвалтувати українок — розмови окупантів
0:04:03
Ірпінь сьогодні - комендантська година та інші новини
Комендантська година, прибирання та розмінування — останні новини Ірпеня
0:02:47
Командир кинув гранату у російського військового і залишив помирати
Отримав гранату за відмову стріляти по цивільних. Розповідаємо про кинутого російського окупанта
0:03:43
Буча сьогодні - новини про цвинтар знищених автомобілів та тілах загиблих
На цвинтарі розстріляних авто у Бучі: як криміналісти ідентифікують тіла загиблих
Більше відео
Букви Z та V завдали багато проблем українському бізнесу та культурі
Читати далі
Латинські Z і V тепер табу! Чому українські компанії терміново роблять ребрендинг  

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь