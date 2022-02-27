От Киева до Волновахи: какая ситуация на фронте по состоянию на 28.02.22

В ночь на понедельник, 28 февраля, руководитель Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте и позициях украинских войск на разных направлениях.
В частности:
На Крымском направлении 11 БДК (больших десантных кораблей), каждый из которых перевозит комплект примерно с батальон врага, вышел в море и ищет приключений где-то в районе Одессы. Возможна высадка десанта.
Воздушная тревога звучит сейчас во многих городах, но нужно понять, что воздушная тревога не всегда означает, что ракеты или самолеты направляются непосредственно в сторону вашего местонахождения.
Мы видим их по факту взлета, а воздушная тревога объявляется повсеместно, потому что непонятно, куда летят ракеты.
Мы видим их по факту взлета, а воздушная тревога объявляется повсеместно, потому что непонятно, куда летят ракеты.
Каждый день для противника — это новые потери, в том числе потеря веры в собственные силы, а каждый день для нас — это новые победы и укрепление веры в собственные силы.
Украинцы едины в сопротивлении российскому вторжению. Только за два дня более 100 тыс. резервистов пополнили ряды ВСУ.
Мы готовы к обороне! — убежден Арестович.
Мы готовы к обороне! — убежден Арестович.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Владимир Путин ожидал легкой прогулки, а попал в ад.