Від Києва до Волновахи: яка ситуація на фронті станом на 28.02.22

У ніч проти понеділка, 28 лютого, керівник Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронті та позиції українських військ на різних напрямках.
Зокрема:
На Кримському напрямку 11 БДК (великих десантних кораблів), кожен з яких перевозить комплект приблизно з батальйон ворога, вийшов у море та шукає собі пригод десь в районі Одеси. Можлива висадка десанту.
Повітряна тривога лунає зараз у багатьох містах, але потрібно зрозуміти, що повітряна тривога не завжди означає, що ракети або літаки прямують безпосередньо на наше місцеперебування.
Ми бачимо їх по факту зльоту, а повітряна тривога оголошується повсюдно, тому що незрозуміло, куди летять ракети.
Ми бачимо їх по факту зльоту, а повітряна тривога оголошується повсюдно, тому що незрозуміло, куди летять ракети.
Кожен день для противника — це нові втрати, зокрема і втрата віри у власні сили, а кожен день для нас — це нові перемоги й зміцнення віри у власні сили.
Українці єдині у спротиві російському вторгненню Тільки за два дні понад 100 тис. резервістів поповнили лави ЗСУ.
Ми готові до оборони! — каже Арестович.
Ми готові до оборони! — каже Арестович.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Володимир Путін очікував легкої прогулянки, а отримав пекло.