Від Києва до Волновахи: яка ситуація на фронті станом на 28.02.22

У ніч проти понеділка, 28 лютого, керівник Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронті та позиції українських військ на різних напрямках.

Зокрема:

На Київщині ворог зупинив наступ на північному та західному напрямках. Можна говорити про тактичний відступ російської армії;

Маріуполь під контролем українських сил, загрози немає;

Харків — попри спроби ворога просунутися вглиб міста, ЗСУ тримають його під контролем;

Волноваха, що на Донеччині: ворог зайняв місто, однак внаслідок контратаки його було повернуто під контроль України;

Куп’янськ (Харківщина). Ситуація уточнюється;

Бердянськ — місто зайняте ворогом, адже там не було Збройних Сил;

Чернігівський та Сумський напрямок — тиша.

Ситуація на морі

На Кримському напрямку 11 БДК (великих десантних кораблів), кожен з яких перевозить комплект приблизно з батальйон ворога, вийшов у море та шукає собі пригод десь в районі Одеси. Можлива висадка десанту.

Повітряна тривога

Повітряна тривога лунає зараз у багатьох містах, але потрібно зрозуміти, що повітряна тривога не завжди означає, що ракети або літаки прямують безпосередньо на наше місцеперебування.

Ми бачимо їх по факту зльоту, а повітряна тривога оголошується повсюдно, тому що незрозуміло, куди летять ракети.

Настрій — оптимістичний

Кожен день для противника — це нові втрати, зокрема і втрата віри у власні сили, а кожен день для нас — це нові перемоги й зміцнення віри у власні сили.

Українці єдині у спротиві російському вторгненню Тільки за два дні понад 100 тис. резервістів поповнили лави ЗСУ.

Ми готові до оборони! — каже Арестович.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Володимир Путін очікував легкої прогулянки, а отримав пекло.