Боремся за свою свободу: особенный День Конституции 2022

Украина испокон веков боролась за свою свободу и независимость. Наш народ, как никто, ценит свободу и знает ее цену.

28 июня вся страна отмечает День Конституции. Именно в Основном законе прописаны все права и свободы, которые сейчас отстаивают украинцы общим фронтом.

Путь украинцев к национальному самосознанию начался уже давно. Одним из весомых событий в этом контексте стала Революция на граните, когда мы не позволили авторитаризму одержать верх над волей выбора.

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Следующей ступенью стала Оранжевая революция 2004 года, на которой народ отстоял свой выбор, а вместе с тем и видение будущего. А с 2014 года и началом войны мы боремся за право самостоятельно выбирать путь развития страны.

Всплеск гражданского сознания

С 24 февраля каждый украинец показал, как ценит и уважает не только свои права, но и обязанности.

Бизнес не забывает платить налоги, мужчины и женщины стояли в огромных очередях, чтобы защищать государство в армии или ТрО. Более 200 тыс. мужчин вернулись из-за границы, чтобы выполнить гражданский долг — встать на защиту Украины с оружием в руках.

Мы сражаемся не за землю, а за то, чтобы у наших детей было будущее.

Но военные — это лишь одна часть фронта. На другой стороне стоят волонтеры, которые в считанные дни могут собрать и купить защиту, вооружение, транспорт, помочь гражданским и т.д.

Даже те, кто выехал за границу в целях безопасности, постоянно спрашивали: “Как я могу помочь?” И эта тенденция не прекращается, рассказывает руководитель фонда Повернись живим Андрей Рымарук.

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Разбирать завалы и отстраивать дома в деоккупированной местности вызвались 30 тысяч добровольцев.

Все это — пример того, как благодаря взаимной ответственности и взаимопомощи формируется новое общество с четкой гражданской позицией. Не потерять ее — одна из главных задач на будущее.

Директор института демографии и социальных исследований Элла Либанова рассказала интересный факт. Во многих странах после всплеска гражданского сознания и событий народ отходил в тень. Женщина мечтает, чтобы подобного не случилось с украинцами.

Я надеюсь, что люди, которые поняли свою силу и значение, просто так не будут пренебрегать этим.

Наконец, несмотря на столько лет недоверия и взаимной дистанции, власти и народ начинают сотрудничать и взаимодействовать, как одно целое.

Начиная с 2014 года, украинцы смогли построить государство, что поддерживает своих граждан, даже во время войны продолжает функционировать, осуществлять социальные выплаты и т.д.

Таким образом, становится ясно, что государство строят не политики, а ответственные граждане.

Поэтому именно украинской общине после войны придется восстанавливать и формировать государство будущего, ведь именно народ — и есть власть.

Ко Дню Конституции предлагаем тебе пройти тест и узнать, насколько хорошо ты знаешь свои права.

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