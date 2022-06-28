Виборюємо свою свободу: особливий День Конституції 2022

Україна споконвіку боролася за власну свободу та незалежність. Наш народ, як ніхто, цінує свободу і знає її ціну, тож кожен громадянин готовий виконувати свій обов’язок.

28 червня уся країна відзначає День Конституції. Саме в цьому Основному законі прописані права і свободи, які зараз відстоює народ спільним фронтом.

Шлях українців до національної ідентичності розпочався вже давно. Однією з вагомих подій у цьому контексті стала Революція на граніті, коли ми не дозволили авторитаризму взяти гору над волею вибору.

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Наступною сходинкою стала Помаранчева революція 2004 року, на якій народ відстояв свій вибір, а разом з тим і бачення майбутнього. А з 2014 року і початком війни ми боремося за право самостійно обирати шлях розвитку країни.

Вибух громадянської свідомості

З 24 лютого кожен українець показав, як цінує і поважає не тільки свої права, а й обов’язки.

Бізнес не забуває платити податки, чоловіки та жінки стояли у величезних чергах, щоб захищати державу в армії чи ТрО. Понад 200 тис. чоловіків повернулися з-за кордону, щоб виконати свій громадянський обов’язок — стати на захист України зі зброєю в руках.

Ми воюємо не за землю, а за те, щоб у наших дітей було майбутнє.

Військові — це лише одна частина фронту. На іншому боці стоять волонтери, які за лічені дні можуть зібрати й купити захист, озброєння, транспорт, допомогти цивільним тощо.

Навіть ті, хто виїхав за кордон заради безпеки, постійно запитували: “Як я можу допомогти?” І ця тенденція не припиняється, ділиться керівник фонду Повернись Живим Андрій Римарук.

Читати на тему Ми героїчно відстоюємо кожну статтю Основного закону: звернення Володимира Зеленського у День Конституції Дізнайся основне зі звернення Володимира Зеленського на День Конституції України 28 червня.

Розбирати завали та відбудовувати будинки в деокупованій місцевості зголосилися 30 тис. добровольців.

Усе це — приклад того, як завдяки взаємній відповідальності та допомозі формується нове суспільство, що має чітку громадянську позицію. Не втратити її — одне з основних завдань на майбутнє.

Директорка інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова розповіла цікавий факт. У багатьох країнах після сплеску громадянської свідомості й революційних подій народ відходив у тінь. Тож жінка мріє, щоб подібного не сталося з українцями.

Я сподіваюсь, що люди, які збагнули свою силу і значення, просто так не знехтують цим.

Нарешті, попри стільки років недовіри та взаємної дистанції, влада й народ починають співпрацювати та взаємодіяти, як одне ціле.

Починаючи з 2014 року, українці змогли побудувати державу, що підтримує своїх громадян, продовжує функціонувати, здійснювати соціальні виплати тощо.

Отже, стає зрозуміло, що державу будують не політики, а відповідальні громадяни.

Тож саме українській громаді після війни доведеться відбудовувати та формувати державу майбутнього, бо народ — і є влада.

До Дня Конституції пропонуємо тобі пройти тест і дізнатися, наскільки добре ти знаєш свої права.

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