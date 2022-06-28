Ми героїчно відстоюємо кожну статтю Основного закону: звернення Володимира Зеленського у День Конституції

28 червня Україна відзначає День Конституції. Нині ми захищаємо свої права та країну усіма силами й платимо за це високу ціну. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у День Конституції України.

Головне зі звернення Володимира Зеленського у День Конституції, 28 червня

— Є одна річ, яка, на мій погляд, дає найбільш детальну та об’єктивну оцінку. Це Конституція України! Ми ухвалили Основний закон держави 26 років тому. 26 років потому захищати свою державу для нас — основний закон. Засади його ухвалення 26 років тому є засадами нашої боротьби зараз.

Це право українського народу на самовизначення, всенародно схвалена незалежність України, незворотність шляху до Європи.

Не ми почали війну, не ми першими стріляли й не ми першими напали. Ми захищаємо Україну, яка є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою.

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Наш суверенітет поширюється на всю територію. Ми — унітарна держава. Наша територія в межах наявних кордонів цілісна та недоторканна. А тому на сході та заході, на півдні, півночі й в центрі наш народ героїчно б’ється за ці принципи й другу статтю нашої Конституції. Стримує другу армію світу.

Якій байдуже до всіх загроз та ризиків Третьої світової війни. Але нам не байдуже до норм третьої статті Конституції. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека — це найвища соціальна цінність. І наші люди ціною життя, здоров’я й безпеки боронять цей принцип. З честю та гідністю!

Державні символи мають для нас зовсім не символічний і не формальний характер. Наш Державний прапор — стяг зі смуг синього й жовтого кольорів. Два священних кольори. Третього не дано. Як не дано чужому триколору замайоріти на нашій землі, в нашому небі якось інакше, аніж із приставкою “тимчасово”.

Наш герб — знак Княжої Держави Володимира Великого. Це тризуб. Не двоголові пташки. Тому, що тут таке не злітає.

Наш Державний гімн Ще не вмерла України й слава, і воля… Вони живуть і будуть жити.

І наша державна мова — українська. І ми поважаємо всі інші мови. Жодної не утискаємо. Тому за Україну сьогодні воюють і українською, і кримськотатарською, і польською, і російською, і білоруською, і молдовською, і угорською, і румунською, грузинською та багатьма іншими мовами! Бо що таке зло — зрозуміло без слів. І перемагати його можна без слів.

— Наш спротив триває вже 125 днів. Для світу — це восьме диво, для ворога — дев’ятий вал, а для нас — 17-та стаття Конституції України. Захист України — це найважливіші функції держави й справа всього українського народу. Ми не маємо іншого вибору, аніж захищати свій вибір. Наш обов’язок — захищати наші права.

Зокрема, Конституція Пилипа Орлика, якій понад 300 років. Її називають першою писемною Конституцією Європи. І минулого року вона вперше побувала вдома, в Україні. Була виставлена в Києві, але справедливо, щоб її читали в кожному куточку України.

Для цього вона буде перекладена з латині на українську мову, і десятки тисяч примірників відправляться в українські школи!

Ми впевнені, що рано чи пізно і Конституцію Пилипа Орлика, і Конституцію незалежної України, і решту предметів української школи точно вивчатимуть щасливі та усміхнені наші дітки — в Донецьку, Луганську, Маріуполі, Херсоні, в Криму!

Перемога не за горами! Перемога за нами! З Днем Конституції України, дорогі громадяни! — сказав президент України!

Україну підтримують усі країни у війні, що розв’язала Росія. Вчора, 27 червня, світ сколихнула новина про жахливу трагедію в Кременчуці. Раніше ми розповідали про реакцію світу на обстріл Росією ТРЦ в Кременчуці.

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