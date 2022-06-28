Украина

Мы героически отстаиваем каждую статью Основного закона: обращение Владимира Зеленского в День Конституции

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 июня 2022, 11:30

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Звернення Володимира Зеленського на День Конституції України 2022

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