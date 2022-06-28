Мы героически отстаиваем каждую статью Основного закона: обращение Владимира Зеленского в День Конституции

28 июня Украина отмечает День Конституции. Сейчас мы защищаем свои права и страну всеми силами и платим за это высокую цену. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в День Конституции Украины.

Главное из обращения Владимира Зеленского в День Конституции, 28 июня

— Есть одна вещь, которая, по моему мнению, дает наиболее детальную и объективную оценку. Это Конституция Украины! Мы приняли Основной Закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас — основной закон. Основы его принятия 26 лет назад являются основами нашей борьбы сейчас.

Это право украинского народа на самоопределение, всенародно одобренная независимость Украины, необратимость пути в Европу.

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Не мы начали войну, не мы первыми стреляли и не мы первыми напали. Мы защищаем Украину, которая является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством.

Наш суверенитет распространяется на всю территорию. Мы — унитарное государство. Наша территория в пределах существующих границ цельная и неприкосновенная. Поэтому на востоке и западе, на юге, севере и в центре наш народ героически бьется за эти принципы и вторую статью нашей Конституции. Сдерживает вторую армию мира.

Которой все равно на все угрозы и риски Третьей мировой войны. Но нам не все равно на нормы третьей статьи Конституции. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность — это самая высокая социальная ценность. И наши люди ценой жизни, здоровья и безопасности защищают этот принцип. С честью и достоинством!

Государственные символы носят для нас совсем не символический и не формальный характер. Наш Государственный флаг — флаг из полос синего и желтого цветов. Два священных цвета. Третьего не дано. Как не дано чужому триколору взвиться на нашей земле, в нашем небе как-то иначе, чем с приставкой “временно”.

Наш герб — знак Княжеского Государства Владимира Великого. Это трезубец. Не двуглавые птицы. Потому что здесь такое не взлетает.

Наш Государственный гимн Ще не вмерла України і слава, і воля… Они живут и будут жить.

И наш государственный язык — украинский. И мы уважаем все остальные языки. Никакой не притесняем. Поэтому за Украину сегодня воюют и на украинском, и крымскотатарском, и польском, и русском, и белорусском, и молдавском, и венгерском, и румынском, грузинском и на многих других языках! Потому что такое зло — понятно без слов. И побеждать можно без слов.

— Наше сопротивление длится уже 125 дней. Для мира — это восьмое чудо, для врага — девятый вал, а для нас — 17-я статья Конституции Украины. Защита Украины — это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа. У нас нет другого выбора, чем защищать свой выбор. Наша обязанность — защищать наши права.

В частности, Конституция Филиппа Орлика, которой более 300 лет. Ее называют первой письменной Конституцией Европы. И в прошлом году она впервые побывала дома, в Украине. Была выставлена ​​в Киеве, но справедливо, чтобы ее читали в каждом уголке Украины.

Для этого она будет переведена с латыни на украинский язык, и десятки тысяч экземпляров отправятся в украинские школы!

Мы уверены, что рано или поздно и Конституцию Филиппа Орлика, и Конституцию независимой Украины, и все остальные предметы украинской школы будут точно изучать счастливые и улыбающиеся наши детки — в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне, в Крыму!

Победа не за горами! Победа за нами! С Днем Конституции Украины, дорогие граждане! — сказал президент Украины.

Украину поддерживают все страны в войне, которую развязала Россия. Вчера, 27 июня, мир потрясла новость об ужасной трагедии в Кременчуге. Ранее мы рассказывали о реакции мира на обстрел Россией ТРЦ в Кременчуге.

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