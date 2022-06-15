Чи справді ти гортав Основний закон України? Пройди тест на знання Конституції

Конституція — це основний закон кожної країни, яким передбачені права та свободи людини, а також зобов’язання держави перед народом.

Україна святкує День Конституції 28 червня. Наш Основний закон вважається одним із найдемократичніших у світі.

У тоненькій на вигляд книжечці прописані усі права кожного громадянина України. Основний закон мають знати всі без винятку. Проте більшість українців за своє життя могли навіть не відкривати Конституції й досі не знають про деякі свої права.

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А ще, здається, нашу Конституцію не поважає один східний сусід. Адже в одному з основних положень сказано, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. А також унітарною, територія якої є цілісною і недоторканною. Тож не можна позбавляти нас наших територій.

Також, згідно з Конституцією, за нашою країною закріплений принцип народовладдя.

А кожен українець може детально вивчити свої права у розділі Права, свободи та обов’язки людини й громадянина. В цьому розділі закріплено широкий спектр прав, що охоплює всі без винятку права і свободи, які демократичною світовою спільнотою заведено вважати за відповідні гуманістичні стандарти у сфері суспільного і державного життя.

Тож ми хочемо дізнатися, що тобі відомо про Основний закон України.

Нині Росія показала усім, що не поважає нашу Конституцію та суверенність. Проте так було й задовго до сьогоднішніх подій. Раніше ми розповідали про злочини радянської влади проти України. Пропонуємо перевірити, що знаєш про них ти.

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