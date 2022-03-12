Пережила блокаду Ленинграда, а теперь страдает от обстрелов РФ – история бабушки из Харькова

С первого до последнего дня пережила блокаду в Ленинграде, а теперь вынуждена жить под обстрелами российских оккупантов на Салтовке в Харькове.

Семья 91-летней Алевтины Шерниной не может уехать из этого района города, где уже не осталось уцелевших высоток, потому что не хочет оставлять бабушку одну

Алевтина еще девочкой оказалась в блокаде – выживала в холоде и голоде. Теперь доживать свои годы тоже вынуждена в подобных условиях.

В бабушкиной комнате — посечены окна. Невестка Наталья Шернина рассказывает: первые три этажа многоэтажки остались без окон, их квартире повезло. Но она до сих пор помнит, как за окном пылало зарево.

Это меня они пришли освобождать? Или мою бабушку, мою дочку?! Не надо меня освобождать! — возмущается Наталья Шернина.

Как семья живет под обстрелами на харьковской Салтовке – смотрите подробнее в видео.

Напомним, ранее городской голова Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан готовиться к морозам.