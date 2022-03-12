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Пережила блокаду Ленинграда, а теперь страдает от обстрелов РФ – история бабушки из Харькова

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 12 марта 2022, 11:00
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