“Нам обязательно нужно выдержать это испытание”. Мэр Харькова призвал людей готовиться к морозам

Уже шестнадцать дней российские оккупанты безжалостно бомбят Харьков. Однако город героически держится.

На сегодня более 400 домов остались без теплоснабжения и газа. Работники Харьковской тепловой сети и газовики пытаются бесперебойно предоставлять услуги, но в разбитые дома вернуть тепло невозможно.

Мэр города Харьков Игорь Терехов обратился к гражданам:

Дорогие харьковчане! Идут сильные морозы. Я призываю всех горожан, чьи дома из-за обстрела Харькова остались без тепла, спускаться в метро, ​​подвалы и бомбоубежища.

По его словам, там обеспечат всем необходимым, включая горячее питание, теплую одежду и медикаментами.