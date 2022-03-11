“Нам обов’язково потрібно витримати це випробовування”. Мер Харкова закликав людей готуватись до морозів

Вже шістнадцять днів російські окупанти безжалісно бомблять Харків. Однак місто героїчно тримається.

На цей час понад 400 будинків залишились без теплопостачання та газу.

Працівники Харківської теплової мережі та газовики намагаються безперебійно надавати послуги, але у ті будинки, що розбиті, повернути тепло неможливо.

Ігор Терехов, мер міста Харків, звернувся до громадян:

– Дорогі харків’яни! Йдуть сильні морози. Я закликаю всіх городян, чиї будинки через обстріл Харкова залишилися без тепла, спускатися в метро, підвали та бомбосховища.

За його словами там забезпечать усім необхідним, включаючи гаряче харчування, теплий одяг та медикаментами.