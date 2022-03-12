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Пережила блокаду Ленінграда, а тепер страждає від обстрілів РФ — історія бабусі з Харкова

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 12 Березня 2022, 11:00

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