Пережила блокаду Ленінграда, а тепер страждає від обстрілів РФ — історія бабусі з Харкова

Від першого до останнього дня пережила блокаду в Ленінграді, а тепер потерпає від обстрілів російських окупантів на Салтівці у Харкові.

Родина 91-річної Алевтини Шерніної не може виїхати з цього району міста, де вже не лишилося вцілілих висоток, адже не хоче лишати бабусю на самоті.

Пані Алевтина ще дівчинкою опинилася в блокаді — виживала у холоді та голоді. Тепер доживати літа теж змушена в подібних умовах.

У бабусиній кімнаті — посічені й простріляні вікна. Невістка Наталя Шерніна розповідає: перші три поверхи багатоповерхівки залишилися без вікон, їхній оселі пощастило. Однак вона й досі пам’ятає, як за вікном палала заграва.

Це мене вони прийшли визволяти? Чи мою бабусю, мою доньку?! Не треба мене визволяти! — обурюється Наталя Шерніна.

Як родина живе під обстрілами на харківській Салтівці — дивіться детальніше у відео.

Нагадаємо, раніше міський голова Харкова Ігор Терехов закликав харків’ян готуватися до морозів.