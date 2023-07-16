Помогают через искусство! В Лавре проходит благотворительная выставка работ украинских художников для помощи Азову

Картины, фотографии, скульптуры… Разноплановый художественный пленэр Культурная мозаика продемонстрировал, каким является искусство военного времени, как и через какие образы художники передают свои эмоции, и главное — какие смыслы эти произведения передадут будущему поколению.

Экспонаты выбрали из более чем сотни работ украинских художников. Тема – переосмысление войны в Украине. Событие произошло при поддержке Европейского союза. Международная организация с марта начала масштабную поддержку украинской культуры: сохранение наследия, эвакуацию музейных коллекций, диджитализацию украинского искусства на случай уничтожения захватчиками. Также Евросоюз способствует выставкам украинских художников за границей.

Свои рефлексии с начала полномасштабного вторжения зафиксировала и художница Анна Верещака. Работы девушки были отобраны на выставку в галерее Лавры. Свое творчество на тему войны в Украине она уже представляла в Барселоне. Анна убеждена — должна делать то, что может, чтобы это приближало победу нашего государства.

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Польза от искусства — как визуальная, так и практичная. На выставке собрали деньги на медицинское оборудование для полка Азов. Творческие события – удачная платформа для благотворительности.

Мы используем выставку как платформу, где каждый человек может задонатить столько, сколько нужно, или столько, сколько захочет. Нам нужно собрать 320 тысяч. Осталось 15! — Рассказывает директор фонда Волонтерское движение Свободные Глеб Фищенко

В течение дня здесь представили фильмы, лекции, мастер-классы. Организаторы уверены, что такие события необходимы украинцам. А демонстрировать пережитый военный опыт через творчество необходимо не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Напомним, ранее мы рассказывали о волонтере, изготовившей копию легендарного самолета для благотворительного аукциона.

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