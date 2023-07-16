Помогают через искусство! В Лавре проходит благотворительная выставка работ украинских художников для помощи Азову

Картины, фотографии, скульптуры… Разноплановый художественный пленэр Культурная мозаика продемонстрировал, каким является искусство военного времени, как и через какие образы художники передают свои эмоции, и главное — какие смыслы эти произведения передадут будущему поколению.
Экспонаты выбрали из более чем сотни работ украинских художников. Тема – переосмысление войны в Украине. Событие произошло при поддержке Европейского союза. Международная организация с марта начала масштабную поддержку украинской культуры: сохранение наследия, эвакуацию музейных коллекций, диджитализацию украинского искусства на случай уничтожения захватчиками. Также Евросоюз способствует выставкам украинских художников за границей.
Свои рефлексии с начала полномасштабного вторжения зафиксировала и художница Анна Верещака. Работы девушки были отобраны на выставку в галерее Лавры. Свое творчество на тему войны в Украине она уже представляла в Барселоне. Анна убеждена — должна делать то, что может, чтобы это приближало победу нашего государства.
Польза от искусства — как визуальная, так и практичная. На выставке собрали деньги на медицинское оборудование для полка Азов. Творческие события – удачная платформа для благотворительности.
Мы используем выставку как платформу, где каждый человек может задонатить столько, сколько нужно, или столько, сколько захочет. Нам нужно собрать 320 тысяч. Осталось 15! — Рассказывает директор фонда Волонтерское движение Свободные Глеб Фищенко
Мы используем выставку как платформу, где каждый человек может задонатить столько, сколько нужно, или столько, сколько захочет. Нам нужно собрать 320 тысяч. Осталось 15! — Рассказывает директор фонда Волонтерское движение Свободные Глеб Фищенко
В течение дня здесь представили фильмы, лекции, мастер-классы. Организаторы уверены, что такие события необходимы украинцам. А демонстрировать пережитый военный опыт через творчество необходимо не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Напомним, ранее мы рассказывали о волонтере, изготовившей копию легендарного самолета для благотворительного аукциона.
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