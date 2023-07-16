Україна

Допомагають через мистецтво! У Лаврі проходить благодійна виставка робіт українських митців для допомоги Азову

Наталія Луценко, Журналістка програми Факти ICTV 16 Липня 2023, 07:00

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