Допомагають через мистецтво! У Лаврі проходить благодійна виставка робіт українських митців для допомоги Азову

Картини, фотографії, скульптури… Різноплановий мистецький пленер Культурна мозаїка продемонстрував, яким є мистецтво воєнного часу, у який спосіб та через які образи митці передають свої емоції, і головне — які сенси ці твори передадуть майбутньому поколінню.
Експонати обрали з-понад сотні робіт українських художників. Тема — переосмислення війни в Україні. Подія відбулася за підтримки Європейського Союзу. Міжнародна організація з березня розпочала масштабну підтримку української культури: збереження спадщини, евакуація музейних колекцій, диджиталізація українського мистецтва на випадок знищення загарбниками. Також Євросоюз сприяє виставкам українських митців за кордоном.
Свої рефлексії від початку повномасштабного вторгнення зафіксувала і мисткиня Анна Верещака. Роботи дівчини відібрали на виставку в галереї Лаври. Свою творчість на тему війни в Україні вона вже представляла у Барселоні. Анна переконана — мусить робити те, що в змозі, аби це наближало перемогу нашої держави.
Користь від мистецтва — як візуальна, так і практична. На виставці зібрали гроші на медичне обладнання для полку Азов. Творчі події — вдала платформа для благодійності.
Ми використовуємо виставку, як платформу, де кожна людина може задонатити стільки, скільки потрібно, або стільки, скільки захоче. Нам потрібно зібрати 320 тисяч. Залишилося 15! — розповідає директор фонду Волонтерський рух Вільні Гліб Фіщенко.
Ми використовуємо виставку, як платформу, де кожна людина може задонатити стільки, скільки потрібно, або стільки, скільки захоче. Нам потрібно зібрати 320 тисяч. Залишилося 15! — розповідає директор фонду Волонтерський рух Вільні Гліб Фіщенко.
Упродовж дня тут представили фільми, лекції, майстер-класи. Організатори переконані, що такі події необхідні українцям. А демонструвати пережитий воєнний досвід через творчість необхідно не лише у нашій країні, а й поза її межами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про волонтерку, що виготовила копію легендарного літака для благодійного аукціону.
До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!