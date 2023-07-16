Допомагають через мистецтво! У Лаврі проходить благодійна виставка робіт українських митців для допомоги Азову

Картини, фотографії, скульптури… Різноплановий мистецький пленер Культурна мозаїка продемонстрував, яким є мистецтво воєнного часу, у який спосіб та через які образи митці передають свої емоції, і головне — які сенси ці твори передадуть майбутньому поколінню.

Експонати обрали з-понад сотні робіт українських художників. Тема — переосмислення війни в Україні. Подія відбулася за підтримки Європейського Союзу. Міжнародна організація з березня розпочала масштабну підтримку української культури: збереження спадщини, евакуація музейних колекцій, диджиталізація українського мистецтва на випадок знищення загарбниками. Також Євросоюз сприяє виставкам українських митців за кордоном.

Свої рефлексії від початку повномасштабного вторгнення зафіксувала і мисткиня Анна Верещака. Роботи дівчини відібрали на виставку в галереї Лаври. Свою творчість на тему війни в Україні вона вже представляла у Барселоні. Анна переконана — мусить робити те, що в змозі, аби це наближало перемогу нашої держави.

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Користь від мистецтва — як візуальна, так і практична. На виставці зібрали гроші на медичне обладнання для полку Азов. Творчі події — вдала платформа для благодійності.

Ми використовуємо виставку, як платформу, де кожна людина може задонатити стільки, скільки потрібно, або стільки, скільки захоче. Нам потрібно зібрати 320 тисяч. Залишилося 15! — розповідає директор фонду Волонтерський рух Вільні Гліб Фіщенко.

Упродовж дня тут представили фільми, лекції, майстер-класи. Організатори переконані, що такі події необхідні українцям. А демонструвати пережитий воєнний досвід через творчість необхідно не лише у нашій країні, а й поза її межами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про волонтерку, що виготовила копію легендарного літака для благодійного аукціону.

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