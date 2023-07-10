Мрія за донат для ЗСУ! Волонтерка виготовила копію легендарного літака та влаштувала благодійний аукціон

Мрія за донат для ЗСУ. У Миколаєві майстриня та волонтерка Вікторія Сокіл виготовила точну копію літака Мрія, який окупанти знищили торік. Сама Вікторія прикута до інвалідного візка. Утім не перестає своєю творчістю допомагати нашим захисникам.

Зменшену копію Мрії вона виставила на аукціон, аби зібрати мільйон гривень для батальйону аеророзвідки. Дівчина виготовляє різні вироби з дерева і збирає кошти для наших захисників.

Вікторія вже понад десять років після нещасного випадку прикута до інвалідного візка. Каже, у творчості знаходить сили. Ідея зробити макет Мрії народилася у її друзів. Над точною копією літака Вікторія працювала дев’ять місяців.

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У мене не було ніяких креслень, нічого, я вдивлялася в кожну фотографію, збільшувала її до такого розміру, щоб було видно кожну детальку, — розповідає волонтерка.

Вікторія не виїжджала з Миколаєва, навіть коли окупанти щодня обстрілювали місто. Розповідає, працювала вночі. Цю зменшену копію найбільшого літака у світі зробила із липи. Матеріал довго шукала. Каже, ця деревина пластична, тому для таких макетів є найкращою.

Коли світлини своєї Мрії Вікторія виклала у соцмережі, з дівчиною зв’язалися ще з тодішнього Укроборонпрому. Майстриня поштою вислала їм літачок і на його крилах з’явилися два підписи — командира та пілота Мрії Дмитра Антонова та Головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного.

Свою модель Вікторія виставила на аукціон. Кожен охочий може задонатити, придбавши лотерейний білет за 500 гривень. А потім, під час розіграшу, і буде обрано нового володаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як окупанти вбивають українських митців та ключові пам’ятки.

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