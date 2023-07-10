Мрія за донат для ВСУ! Волонтер изготовила копию легендарного самолета и устроила благотворительный аукцион

В Николаеве мастер и волонтер Виктория Сокол изготовила точную копию самолета Мрія, который оккупанты уничтожили в прошлом году. Сама Виктория прикована к инвалидной коляске. Однако не перестает своим творчеством помогать нашим защитникам.

Уменьшенную копию Мрії она выставила на аукцион, чтобы собрать миллион гривен для батальона аэроразведки. Девушка изготовляет различные изделия из дерева и собирает средства для наших защитников.

Виктория уже более десяти лет после несчастного случая прикована к инвалидной коляске. Говорит, что в творчестве находит силы. Идея сделать макет Мрії родилась у ее друзей. Над точной копией самолета Виктория проработала девять месяцев.

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У меня не было никаких чертежей, ничего, я всматривалась в каждую фотографию, увеличивала ее до такого размера, чтобы была видна каждая деталь, — рассказывает волонтер.

Виктория не уезжала из Николаева, даже когда оккупанты ежедневно обстреливали город. Рассказывает, работала ночью. Эту уменьшенную копию крупнейшего самолета в мире сделала из липы. Материал долго искала. Говорит, эта древесина пластичная, поэтому для таких макетов самая лучшая.

Когда фотографии своей Мрії Виктория выложила в соцсети, с девушкой связались еще с тогдашнего Укроборонпрома. Мастер по почте выслала им самолетик и на его крыльях появились две подписи — командира и пилота Мрії Дмитрия Антонова и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Свою модель Виктория выставила на аукцион. Каждый желающий может задонатить, приобретя лотерейный билет за 500 гривен. А затем, во время розыгрыша, и будет избран новый обладатель.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как оккупанты убивают украинских художников и ключевые достопримечательности.

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