Люди

Допомогли понад 3,5 тис. переселенцям! Історії порятунку людей, що живуть у прихистку Твоя опора

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 06 Липня 2023, 12:00

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Допомогли понад 3,5 тис. переселенцям! Історії порятунку людей, що живуть у прихистку Твоя опора
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