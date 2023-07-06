Допомогли понад 3,5 тис. переселенцям! Історії порятунку людей, що живуть у прихистку Твоя опора

Вони з перших днів повномасштабної війни відчинили свої двері для усіх, хто потребував допомоги. Прихисток Твоя опора у Львові функціонує і досі. Люди з окупованих і деокупованих територій можуть там не просто переночувати, а й отримати допомогу.

Як працює прихисток Твоя опора і чим там живуть люди

Щоб познайомитись із мешканцями та дізнатися про їхні найбільші потреби, у прихисток завітала ведуча Надія Матвєєва. Пані Тетяна розповідає, як разом із чоловіком евакуювалися з Маріуполя.

Їхній син зараз на фронті, захищає Україну. Тоді жінка навіть не думала, що родина більше не побачить рідне місто. Каже, у Маріуполі точно б загинули. Спочатку довелося мешкати у львівській гімназії, а тепер можуть жити у прихистку з кращими умовами.

Зараз також дивляться

Львів подарував нам своє серце, — каже переселенка з Маріуполя Тетяна Циганнік.

У прихистку живе й Узого Патріш з Нігерії. Він тут усього два тижні, приїхав з Харкова з чотирма дітьми. Ще дві доньки живуть у Німеччині разом з його онукою. У Харкові чоловік прожив 22 роки, допоки росіяни не зруйнували їхню домівку.

Майже рік він з родиною жив без води, газу та світла.

Напередодні 24 лютого я отримав повідомлення, мовляв, складіть зброю, ми вам гарантуємо життя. З того часу ми жили без світла. Зранку 24 лютого почалися сильні обстріли, — каже переселенець Узого Патріш.

На заході України Узого зайнявся відновленням документів, планує залишатися з дітьми у Львові.

Моє життя — в Україні, у Львові. Діти — це все, що в мене є. Я вчора запитав їх: може, повернемося в Харків? Але вони сказали: тату, ні, — розповідає Узого Патріш.

Таких мешканців у прихистку Твоя опора нині проживає 125. Загалом розрахований він на 200 осіб. Це один з найбільших прихистків у Львові. З початком повномасштабної війни він допоміг понад 3,5 тис. переселенців.

Для дітей тут організували найрізноманітніше дозвілля, а дорослі можуть скористатися послугами юриста, психолога та соціального працівника.

Наш прихисток — це не про ночівлю. Це про допомогу людині відновитися, інтегруватися, а потім відпустити, коли вона готова, — каже директорка прихистку Любов Возняк.

За три останні місяці вдалося працевлаштувати 63 людей, які живуть тут. Надія Матвєєва дізналася про проблеми і виклики, які виникають у людей. Вона переконана, що потрібно висвітлювати історії людей, адже це допомагає залучати донорів та міжнародні організації.

Зараз прихисток функціонує коштом донорів та небайдужих. Кожна гривня для них важлива, бо це можливість допомогти всім, хто постраждав від війни.

Раніше ми розповідали, як у Дніпрі чоловік врятував з-під завалу лікаря.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!