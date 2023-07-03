Люди

Вони втратили кінцівки, але не віру в перемогу! Історії героїв війни

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 03 Липня 2023, 16:00

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