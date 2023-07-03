Вони втратили кінцівки, але не віру в перемогу! Історії героїв війни

У Винниках поблизу Львова протезують і надають комплексну допомогу бійцям, які постраждали у війні з Росією. Далі — історії тих, хто до останнього боронив наші рубежі. Нині вони проходять реабілітацію, і після неї готові повернутися на службу вже на протезах.

45-річний Руслан із Прилук втратив ногу у лютому цього року у Вугледарі. Їхні позиції обстріляли окупанти, один снаряд влучив просто у бліндаж.

Тоді був шок і я впав на лівий бік. Коли побачив ногу, все було в землі. Дай Бог лікарям, ногу мені врятували, а цю ампутували, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Руслан Лисенко.

Руслана мобілізували у перший місяць повномасштабного вторгнення. Майже рік боєць мужньо боровся з росіянами, захищав позиції та не давав просунутися ворогу вперед. Нині чоловік у Львові проходить реабілітацію та очікує на протезування.

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Тим часом у сусідньому кабінеті перші кроки уже на постійному протезі робить Віктор.

24-річний боєць у війську вже чотири роки. Коли розпочалася велика війна, був на службі. Спершу виконував завдання у Києві, потім на Донеччині. Торік у грудні Віктор евакуйовував поранених. Коли повертався на позицію, підірвався на міні.

Військовослужбовець утратив ногу, але не віру в перемогу. Після повного одужання планує знову повернутися на передову.

Бійці проходять реабілітацію та протезування в центрі Superhumans, що поблизу Львова. Усі послуги для них у клініці безкоштовні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію незламного бійця на псевдо Тайсон.

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