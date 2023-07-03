Люди

Они лишились конечностей, но не утратили веру в победу! Истории героев войны

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 03 июля 2023, 16:00

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