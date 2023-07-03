Они лишились конечностей, но не утратили веру в победу! Истории героев войны

В Винниках недалеко от Львова протезируют и оказывают комплексную помощь пострадавшим в войне с Россией бойцам. Далее — истории тех, кто до последнего защищал наши рубежи. Сейчас они проходят реабилитацию, и после нее готовы вернуться на службу уже на протезах.

45-летний Руслан из Прилук потерял ногу в феврале этого года в Угледаре. Их позиции обстреляли оккупанты, один снаряд попал прямо в блиндаж.

Тогда был шок и я упал на левую сторону. Когда увидел ногу, все было в земле. Дай Бог врачам, ногу мне спасли, а эту ампутировали, — рассказывает военнослужащий ВСУ Руслан Лысенко.

Руслана мобилизировали в первый месяц полномасштабного вторжения. Почти год боец мужественно сражался с россиянами, защищал позиции и не давал продвинуться врагу вперед. Сейчас мужчина во Львове проходит реабилитацию и ожидает протезирования.

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А в соседнем кабинете первые шаги уже на постоянном протезе делает Виктор.

24-летний боец в армии уже четыре года. Когда началась полномасштабная война, он был на службе. Сначала выполнял задания в Киеве, затем в Донецкой области. В декабре прошлого года Виктор эвакуировал раненых. Когда возвращался на позицию, взорвался на мине.

Военнослужащий потерял ногу, но не веру в победу. После полного выздоровления планирует снова вернуться на передовую.

Бойцы проходят реабилитацию и протезирование в центре Superhumans вблизи Львова. Все услуги для них в клинике бесплатны.

Напомним, ранее мы рассказывали историю несокрушимого бойца Тайсона.

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