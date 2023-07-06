Помогли более 3,5 тыс. переселенцам! Истории спасения людей, живущих в приюте Твоя опора

Они с первых дней полномасштабной войны открыли свои двери для всех, кто нуждался в помощи. Приют Твоя опора во Львове функционирует до сих пор. Люди с оккупированных и деоккупированных территорий там могут не просто переночевать, но и получить помощь.

Как работает приют Твоя опора и чем живут люди там

Чтобы познакомиться с жителями и узнать об их потребностях, приют посетила ведущая Надежда Матвеева. Татьяна рассказывает, как вместе с мужем эвакуировались из Мариуполя.

Их сын сейчас на фронте, защищает Украину. Тогда женщина даже не думала, что семья больше не увидит родной город. Говорит, в Мариуполе точно погибли бы. Сначала пришлось жить во львовской гимназии, а теперь могут жить в приюте с лучшими условиями.

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Львов подарил нам свое сердце, — говорит переселенка из Мариуполя Татьяна Цыганник.

В приюте живет и Узого Патриш из Нигерии. Он здесь всего две недели, приехал из Харькова с четырьмя детьми. Еще две дочери живут в Германии вместе с его внучкой. В Харькове мужчина прожил 22 года, пока россияне не разрушили их дом.

Почти год он с семьей жил без воды, газа и света.

Накануне 24 февраля я получил сообщение, мол, сложите оружие, мы вам гарантируем жизнь. С тех пор мы жили без света. Утром 24 февраля начались сильные обстрелы, — говорит переселенец Узого Патриш.

На западе Украины Узого занялся восстановлением документов, планирует оставаться с детьми во Львове.

Моя жизнь — в Украине, во Львове. Дети — это все, что у меня есть. Я вчера спросил их: может быть, вернемся в Харьков? Но они сказали: папа, нет, — рассказывает Узого Патриш.

Таких жителей в приюте Твоя опора сейчас проживает 125. Всего рассчитан он на 200 человек. Это один из самых больших приютов во Львове. С началом полномасштабной войны он помог более 3,5 тыс. переселенцев.

Для детей здесь организовали самый разнообразный досуг, а взрослые могут воспользоваться услугами юриста, психолога и социального работника.

Наш приют — это не о ночлеге. Это о помощи человеку восстановиться, интегрироваться и отпустить, когда он готов, — говорит директор приюта Любовь Возняк.

За три последних месяца удалось трудоустроить 63 человека, которые здесь живут. Надежда Матвеева узнала о проблемах и вызовах, что возникают у людей. Она убеждена, что нужно освещать истории людей, ведь это помогает привлекать доноров и международные организации.

Сейчас приют функционирует на средства доноров и неравнодушных. Каждая гривна для них важна, потому что это возможность помочь всем, кто пострадал от войны.

Раньше мы рассказывали, как в Днепре мужчина спас из-под завалов врача.

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