Пушистая меломанка: в США дикая лисичка наведывается слушать банджо

В США мужчина устраивает концерты для дикой лисы. Энди Торн выступает около своего дома в Колорадо. Чаще всего играет на банджо.

Раньше музыкант играл в небольшом бэнде, но после начала пандемии от концертов отказались. Затем Энди решил играть для себя на свежем воздухе.

Однажды мимо него пробежало несколько лисичек. Одна из них заинтересовалась музыкой.

Энди уверяет, что пушистая красотка слушает музыку внимательно, хотя слишком близко не подходит. Как реагируют на концерты под открытым небом другие пушистые жители — смотрите в видео.