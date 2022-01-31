Пухнаста меломанка: у США дика лисичка навідується слухати банджо

У США чоловік влаштовує концерти для дикої лисиці. Енді Торн виступає біля свого будинку в Колорадо. Найчастіше грає на банджо.

Раніше чоловік грав у невеликому музичному гурті, але після початку пандемії від концертів відмовилися. Потім Енді вирішив грати для себе на свіжому повітрі.

Якось повз нього пробігло кілька лисиць. Одна з них зацікавилася музикою.

Чоловік запевняє, що пухнаста красуня слухає музику уважно, хоча надто близько не підходить. Як реагують на концерти просто неба інші пухнасті мешканці — дивіться у відео.