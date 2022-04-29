Пытались поразить как можно больше людей: российские оккупанты снова обстреляли Харьков

Оккупанты снова обстреляли Харьков — били из артиллерии, минометов. Ракеты летели по Киевскому, Немышлянскому и Московскому районам города. Есть раненые и погибшие.
Ночь и утро прошли относительно тихо, но уже традиционно с сиренами воздушной тревоги. Кое-где в городе слышны разрывы. За прошедшие сутки в регионе уже пять погибших и 11 раненых.
Накануне под обстрел попал пригород Харькова. Населённый пункт Покотиловка долго считался относительно тихим, и горожане бежали туда из регулярно обстреливаемой Салтовки.
Теперь там повреждено около 30 домов и школа. Два человека в результате обстрела погибли, еще восемь пострадали.
В самом Харькове под огнем снова салтовские многоэтажки и частный сектор. Там только в результате одного обстрела накануне погибла 50-летняя женщина. Ее муж и еще один человек ранены.
Скорее всего, это был минометный обстрел, который продолжался, по расчетам очевидцев, 15 минут. В воронках от снарядов люди нашли шрапнель, которую российские оккупанты используют для большего поражения живой силы.
Люди говорят, что свист был слышен только тогда, когда летело в другую сторону. Когда же прилетело на этот раз — звука не было вообще, только взрыв.
У очевидцев атаки дома выбило стекла и снесло балконы по обе стороны дома. Попало прямо в карниз у входа в подъезд. Также “прилетело” и по частным домам рядом.
По данным полиции, в Харьковской области из-за обстрелов российских оккупантов погибли уже 606 мирных жителей города, из которых 26 детей.
Напомним, вечером четверга, 28 апреля, российские войска обстреляли Киев. В результате ракетного удара погибла журналистка Радио Свобода. Еще десять человек пострадали.