Два прилета: последствия ракетного удара по Киеву

Вечером четверга, 28 апреля, российские войска обстреляли Киев. В сторону украинской столицы были выпущены три ракеты, одну из них сбили украинские силы ПВО.

Два “прилета” зафиксированы в Шевченковском районе столицы. Такую информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Как стало известно, одно из попаданий — прямо в жилую многоэтажку. Снаряд прилетел в нижнюю часть здания.

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В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей, — сообщили в ГСЧС столицы.

На пожар приехали сразу 12 машин и около 100 пожарных. По последним данным, пострадали 10 киевлян. Четверо из них до сих пор находятся в больницах города.

Еще одна ракета попала в инфраструктурный объект. О нем пока не сообщается.

Отметим, что накануне в Киеве с визитом находился генсек ООН Антониу Гутерреш. Он мог наглядно убедиться в правдивости заявлений российского лидера Владимира Путина и его “стремлении” к миру.

— Генеральный секретарь ООН сказал, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским, — рассказал журналист ВВС Бен Браун, который брал интервью у Гутерреша в столице.

Напомним, вечером 28 апреля также прогремели взрывы в Хмельницком, Фастове, Одессе и на Черниговщине.