Два прильоти: наслідки ракетного удару по Києву

Надвечір четверга, 28 квітня, російські війська обстріляли Київ. У бік української столиці випустили три ракети, одну з них збили українські сили ПВО.

Два “прильоти” зафіксовано у Шевченківському районі столиці. Таку інформацію підтвердив міський голова столиці Віталій Кличко.

Як стало відомо, одне з влучань — прямісінько в житлову багатоповерхівку. Снаряд прилетів у нижню частину будівлі.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів, — повідомили в ДСНС столиці.

На пожежу приїхали одразу 12 машин і майже 100 пожежників. За останніми даними, постраждали 10 киян. Четверо з них досі у лікарнях.

Ще одна ракета влучила в інфраструктурний обʼєкт. Про нього поки не повідомляється.

Зауважимо, що напередодні в Києві з візитом перебував генсек ООН Антоніу Гутерреш, тож він міг наочно переконатися у правдивості заяв російського лідера Володимира Путіна та його “прагненні” до миру.

— Генеральний секретар ООН сказав, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським, – розповів журналіст ВВС Бен Браун, який брав інтерв’ю в Гутерреша у столиці.

Нагадаємо, ввечері 28 квітня також пролунали вибухи у Хмельницькому, Фастові, Одесі та на Чернігівщині.