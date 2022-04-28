Вечірні вибухи у Хмельницькому, Фастові, Одесі та Чернігівщині сьогодні — останні новини та заяви

Ввечері 28 квітня Україну під крики повітряної тривоги сколихнула серія російських ракетних атак. Повідомляється про вибухи у Фастові, Хмельницькому, Києві, Одещині та на Чернігівщині. Розповідаємо, що відомо.

Вибухи у Фастові

По території Фастівської громади російські загарбники завдавали ракетний удар. Всі служби вже працюють на місці. Важливо залишатися в сховищах під час повітряної тривоги. Бережіть себе. Перемога буде за нами, — пише Голова Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Вибухи у Хмельницькому

У Хмельницькому також повідомляють про вибухи.

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Дорогі жителі області! Триває Повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях! Зберігайте спокій. Та не публікуйте фото у соцмережах! Деталі повідомлю згодом, – написав голова ОВА Сергій Гамалій.

Вибухи на Чернігівщині

Ворог продовжує обстріли Чернігівського напрямку з боку Російської Федерації.

Сьогодні близько 19:00 був здійснений обстріл в бік населеного пункту Сеньківка Чернігівської області з міномета (12 приходів) та АСГу (10 приходів). Постраждалих від підступних дій загарбників немає, — повідомляє Оперативне командування Північ.

Вибухи в Одесі

Над Одеським районом силами протиповітряної оборони Одещини було збито три російські ракети, як летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу, — сказав голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Також він додав, що ворог намагався проводити розвідку над Одещиною безпілотним літальним апаратом, який також збили українські військові.

Нагадаємо, наразі в Україні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який зустрічався з Володимиром Зеленським та відвідував постраждалі війська від російських військ.