Вечерние взрывы в Хмельницком, Фастове, Одессе и Черниговщине сегодня — последние новости и заявления

Вечером 28 апреля Украину под крики воздушной тревоги всколыхнула серия российских ракетных атак. Сообщается о взрывах в Фастове, Хмельницком, Киеве, Одесской области и на Черниговщине. Рассказываем, что известно.

Взрывы в Фастове

— По территории Фастовской общины русские захватчики наносили ракетный удар. Все службы уже трудятся на месте. Важно оставаться в хранилищах во время воздушной тревоги. Берегите себя. Победа будет за нами, — пишет Глава Киевской областной военной администрации генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Взрывы в Хмельницком

В Хмельницком также сообщают о взрывах.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Дорогие жители области! Продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях! Сохраняйте спокойствие. И не публикуйте фото в соцсетях! Детали сообщу впоследствии, – написал председатель ОВА Сергей Гамалий.

Взрывы на Черниговщине

Враг продолжает обстрелы Черниговского направления со стороны Российской Федерации.

Сегодня около 19:00 был произведен обстрел в сторону населенного пункта Сеньковка Черниговской области из миномета (12 приходов) и АСХ (10 приходов). Пострадавших от коварных действий захватчиков нет, — сообщает Оперативное командование Север.

Взрывы в Одессе

Над Одесским районом силами противовоздушной обороны Одесской области были сбиты три российские ракеты, которые летели убивать мирных жителей. Благодарю наших военных за безупречную работу, — сказал председатель Одесской ОВА Максим Марченко.

Также он добавил, что враг пытался проводить разведку над Одесской областью беспилотным летательным аппаратом, который также сбит украинскими военными.

Напомним, в настоящее время в Украине генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, встречавшийся с Владимиром Зеленским и посещавший пострадавшие войска от российских войск.