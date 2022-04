Ракетные удары по Киеву 28 апреля: рассказываем, что известно

Вечером 28 апреля враг снова нанес два ракетных удара по столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что попадание зафиксировано в Шевченковском районе.

Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага сообщила, что спасатели уже выехали на место попадания. Остальные службы также уже работают на месте. Есть пострадавшие, количество уточняется.

Михаил Подоляк прокомментировал обстрелы Киева в своем Twitter.

— Ракетные удары по центру Киева во время официального визита Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. Накануне сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня взрывы над его головой.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why ???????? still takes a seat on the UN Security Council?