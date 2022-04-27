Диван ходил, как детская кроватка: жители Харькова о новых обстрелах Салтовки

Трое погибших, семеро раненых местных жителей сегодня на Салтовке в Харькове. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Российские войска продолжают нещадно обстреливать самый большой спальный район города. Ни дня тишины там не было с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Бьют исключительно по жилым домам.
Я на диване лежала. Диван, как детская кроватка ходил, — рассказывает жительница дома, в который попала российская ракета.
Я на диване лежала. Диван, как детская кроватка ходил, — рассказывает жительница дома, в который попала российская ракета.
После атаки люди приходят домой посмотреть последствия разрушений. Смотри, что осталось от квартир после российской бомбардировки.
В ночь на среду, 27 апреля, оккупанты нанесли несколько ударов по украинским городам и объектам инфраструктуры. Рассказываем, что известно про обстрел Полтавы, Одесской и Днепропетровской областей.