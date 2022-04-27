Украина

Диван ходил, как детская кроватка: жители Харькова о новых обстрелах Салтовки

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 27 апреля 2022, 10:00

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0:02:51
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Россияне ударили по Запорожью крылатыми ракетами — последствия воздушной атаки
Обстріли Дніпропетровщини
Обстрелы Полтавы, Харькова и Днепропетровщины: первая информация о взрывах и последствиях атак
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 27 апреля
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