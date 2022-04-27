Диван ходив, як дитяче ліжечко: мешканці Харкова про нові обстріли Салтівки 

Троє загиблих, семеро поранених місцевих мешканців сьогодні на Салтівці у Харкові. Двоє з них у тяжкому стані.

Російські війська продовжують нещадно обстрілювати найбільший спальний район міста. Жодного дня тиші там не було з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Б’ють виключно по жилих будинках.

Я на дивані лежала. Диван, як дитяче ліжечко ходив, — розповідає жителька будинку, куди влучила російська ракета.

Після атаки люди приходять додому подивитися наслідки руйнувань. Дивися, що залишилося від квартир після російського бомбардування.

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Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 27 квітня Генштаб ЗСУ повідомляє про потенційно небезпечні напрямки фронту та місця, де можуть точитись запеклі бої.

У ніч проти середи, 27 квітня, окупанти здійснили кілька атак по українських містах. Розповідаємо, що відомо про обстріл Полтави та Дніпропетровщини.