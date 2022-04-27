Диван ходив, як дитяче ліжечко: мешканці Харкова про нові обстріли Салтівки 

Троє загиблих, семеро поранених місцевих мешканців сьогодні на Салтівці у Харкові. Двоє з них у тяжкому стані.
Російські війська продовжують нещадно обстрілювати найбільший спальний район міста. Жодного дня тиші там не було з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Б’ють виключно по жилих будинках.
Я на дивані лежала. Диван, як дитяче ліжечко ходив, — розповідає жителька будинку, куди влучила російська ракета.
Я на дивані лежала. Диван, як дитяче ліжечко ходив, — розповідає жителька будинку, куди влучила російська ракета.
Після атаки люди приходять додому подивитися наслідки руйнувань. Дивися, що залишилося від квартир після російського бомбардування.
У ніч проти середи, 27 квітня, окупанти здійснили кілька атак по українських містах. Розповідаємо, що відомо про обстріл Полтави та Дніпропетровщини.