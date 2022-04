Ракетні удари по Києву 28 квітня: розповідаємо, що відомо

Ввечері 28 квітня ворог знову завдав два ракетних удари по столиці України. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що влучання зафіксували в Шевченківському районі.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила, що рятувальники вже виїхали на місце влучання. Інші служби також вже працюють на місці. Є постраждалі, кількість уточнюється.

Михайло Подоляк прокоментував обстріли Києва у своєму Twitter.

— Ракетні удари по центру Києва під час офіційного візиту Генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша. Напередодні він сидів за довгим столом у Кремлі, а сьогодні вибухи над його головою.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why ???????? still takes a seat on the UN Security Council?