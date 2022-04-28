Ракетні удари по Києву 28 квітня: розповідаємо, що відомо

Ввечері 28 квітня ворог знову завдав два ракетних удари по столиці України. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що влучання зафіксували в Шевченківському районі.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила, що рятувальники вже виїхали на місце влучання. Інші служби також вже працюють на місці. Є постраждалі, кількість уточнюється.

Михайло Подоляк прокоментував обстріли Києва у своєму Twitter.

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— Ракетні удари по центру Києва під час офіційного візиту Генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша. Напередодні він сидів за довгим столом у Кремлі, а сьогодні вибухи над його головою.

Листівка із Москви? Згадайте, чому Росія досі посідає місце у Раді Безпеки ООН?

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why ???????? still takes a seat on the UN Security Council? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Це доказ того, що нам потрібна швидка перемога над РФ, і навколо України має об‘єднатися весь цивілізований світ. Маємо діяти швидко. Більше зброї, більше зусиль по розв’язання гуманітарних питань, більше допомоги, — заявляє голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи обстріл Києва сьогодні.

Щодня Україна платить велику ціну за захист демократії та Свободи. І в цій боротьбі ми не можемо програти.

Він також закликав позбавити Росію права вето в Радбезі ООН.

Раніше ми розповідали про наслідки обстрілів Харкова.