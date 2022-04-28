Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю 28 квітня: розповідаємо, що відомо

Уранці 28 квітня російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Знищено та зруйновано 12 будинків на околиці міста, серед людей п’ятеро поранені, зокрема одна дитина.

Виконуючий обов’язки міського голови Анатолій Куртєв повідомляє, що на місці обстрілів уже працюють комунальники, медики та ДСНС. А міська рада опрацьовує питання з розселення тих людей, чиї будинки були зруйновані.

Також місцева влада наголошує не ігнорувати сповіщення про повітряні тривоги та йти до укриттів.

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На фронті Запорізької області, в районі Гуляйполя, тривають бої. Ворог намагається прорвати оборону, але йому не вдається.

Також влада зазначає, що ворог веде інформаційну війну та розповсюджує фейки про знищення боєприпасів та нацистських баз, яких не існує.







Ворог також завдає ракетних ударів по інших областях. Під час обстрілу Одеської області було пошкоджено міст Затока — Білгород-Дністровський, який є стратегічним.