Росіяни вгатили по Запоріжжю крилатими ракетами — наслідки повітряної атаки

Запоріжжя зазнало потужної повітряної атаки. Російські війська випустили по місту три крилаті ракети Калібр, які понівечили інфраструктуру на одному з підприємств та вбили людину. Одна ракета вибухнула в повітрі, а інші — розірвалися на території підприємства.
Тим часом в окупованих селищах та містах області загарбники вдаються до залякування мирних мешканців та насаджують керувати адміністраціями своїх маріонеток.
Так, у Михайлівці російські загарбники призначили головою такого собі Івана Сушка — місцевого аніматора й тамаду. А мер тимчасово окупованої Василівки Сергій Каліман повідомив, що змушений полишити містечко. Уже за кілька годин окупанти призначили нову очільницю-зрадницю Наталю Романіченко.
У Мелітополі людям надходять повідомлення російською мовою з попередженнями про майбутні обстріли начебто з позицій ЗСУ. Місцевих чоловіків намагаються всіляко залучити до служби в терористичному війську.
Вони планують з 30 квітня повністю закрити кордони наших окупованих міст і не дають можливість евакуюватися на територію, підконтрольну уряду України.
Вони планують з 30 квітня повністю закрити кордони наших окупованих міст і не дають можливість евакуюватися на територію, підконтрольну уряду України.
— Вони це роблять для того, щоб нагнати паніку в наших містах, а також щоб зробити перепис і бути готовими до мобілізації, — повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Деталі дивися у відео.
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