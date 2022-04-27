Росіяни вгатили по Запоріжжю крилатими ракетами — наслідки повітряної атаки

Запоріжжя зазнало потужної повітряної атаки. Російські війська випустили по місту три крилаті ракети Калібр, які понівечили інфраструктуру на одному з підприємств та вбили людину. Одна ракета вибухнула в повітрі, а інші — розірвалися на території підприємства.

Тим часом в окупованих селищах та містах області загарбники вдаються до залякування мирних мешканців та насаджують керувати адміністраціями своїх маріонеток.

Так, у Михайлівці російські загарбники призначили головою такого собі Івана Сушка — місцевого аніматора й тамаду. А мер тимчасово окупованої Василівки Сергій Каліман повідомив, що змушений полишити містечко. Уже за кілька годин окупанти призначили нову очільницю-зрадницю Наталю Романіченко.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

У Мелітополі людям надходять повідомлення російською мовою з попередженнями про майбутні обстріли начебто з позицій ЗСУ. Місцевих чоловіків намагаються всіляко залучити до служби в терористичному війську.

Вони планують з 30 квітня повністю закрити кордони наших окупованих міст і не дають можливість евакуюватися на територію, підконтрольну уряду України.

— Вони це роблять для того, щоб нагнати паніку в наших містах, а також щоб зробити перепис і бути готовими до мобілізації, — повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Деталі дивися у відео.

Карта бойових дій в Україні сьогодні підкаже тобі, де точаться найзапекліші бої. Залишайся у курсі подій.