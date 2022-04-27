Россияне ударили по Запорожью крылатыми ракетами — последствия воздушной атаки

Запорожье пережило мощную воздушную атаку. Российские войска выпустили по городу три крылатых ракеты Калибр, которые повредили инфраструктуру на одном из предприятий и убили человека. Одна ракета взорвалась в воздухе, а другие — на территории предприятия.

Тем временем в оккупированных поселках и городах области захватчики прибегают к запугиванию мирных жителей и приобщают к управлению администрациями своих марионеток.

Так, в Михайловке российские захватчики назначили председателем некоего Ивана Сушка — местного аниматора и тамаду. А мэр временно оккупированной Васильевки Сергей Калиман сообщил, что вынужден покинуть городок. Уже через несколько часов оккупанты назначили новую главу-предательницу Наталью Романиченко.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

В Мелитополе людям приходят сообщения на русском языке с предупреждениями о предстоящих обстрелах якобы с позиций ВСУ. Местных мужчин пытаются всячески привлечь к службе в террористическом войске.

Они планируют с 30 апреля полностью закрыть границы наших оккупированных городов и не позволяют эвакуироваться на территорию, подконтрольную Украине.

— Они это делают для того, чтобы нагнетать панику в наших городах, а также сделать перепись и быть готовыми к мобилизации, — сообщил городской глава Мелитополя Иван Фёдоров.

Подробности смотри в видео.

Карта боевых действий в Украине сегодня подскажет тебе, где идут самые ожесточенные бои. Оставайся в курсе событий.