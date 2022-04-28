Украина

Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью 28 апреля: рассказываем, что известно

Андрей Почтев 28 апреля 2022, 14:38
Ракетний удар по Запоріжжю 28 квітня

Больше видео
0:05:16
Обращение Святослава Паламаря
Чем дольше мы стоим, тем легче нашей армии по всей стране: обращение заместителя командира полка Азов
0:06:04
Тарас Чмут про нові поставки зброї та вірогідність висадки десанту РФ
Основной вопрос — сроки доставки. Тарас Чмут о новом оружии для Украины
0:04:06
Как живет после оккупации Киевская область
Угрожали убить детей и морили голодом зоопарк: Дымер приходит в себя от оккупации
0:05:44
Ігор Колихаєв про ситуацію в Херсоні
Гуманитарная проблема и как оккупанты готовятся к 9 мая. Мэр Херсона Игорь Колыхаев о ситуации в городе
Смотреть больше

Последние видео
0:05:16
Обращение Святослава Паламаря

Чем дольше мы стоим, тем легче нашей армии по всей стране: обращение заместителя командира полка Азов
0:06:04
Тарас Чмут про нові поставки зброї та вірогідність висадки десанту РФ
Основной вопрос — сроки доставки. Тарас Чмут о новом оружии для Украины
Ракетний удар по Запоріжжю 28 квітня
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью 28 апреля: рассказываем, что известно
0:02:54
Історія Ігоря Галушка, який здобув золото на Іграх нескорених
Это не о победе, а о борьбе — история ветерана АТО, получившего золото на Играх непокоренных
0:04:06
Как живет после оккупации Киевская область
Угрожали убить детей и морили голодом зоопарк: Дымер приходит в себя от оккупации
0:03:05
Евакуація сім'ї з 11 котами з Краматорська
Хвостатые беженцы — семья из Краматорска эвакуировала 11 котов
0:05:44
Ігор Колихаєв про ситуацію в Херсоні
Гуманитарная проблема и как оккупанты готовятся к 9 мая. Мэр Херсона Игорь Колыхаев о ситуации в городе
Російський газ
Газовая петля на шее ЕС вот-вот порвется: Европа отказывается от российского газа
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа продолжили и что нужно знать
0:03:42
Ситуація на ринку нерухомості в Україні під час війни
Дефицит жилья для переселенцев в Украине: ситуация в регионах в апреле
Больше видео
Тарас Чмут про нові поставки зброї та вірогідність висадки десанту РФ
Читать дальше
Основной вопрос — сроки доставки. Тарас Чмут о новом оружии для Украины
Історія Ігоря Галушка, який здобув золото на Іграх нескорених
Читать дальше
Это не о победе, а о борьбе — история ветерана АТО, получившего золото на Играх непокоренных

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь