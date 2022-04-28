Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью 28 апреля: рассказываем, что известно

Утром 28 апреля российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Уничтожены и разрушены 12 домов на окраине города, среди людей пятеро ранены, среди них один ребенок.

Исполняющий обязанности городского головы Анатолий Куртев сообщает, что на месте обстрелов уже работают коммунальщики, медики и ГСЧС. А городской совет прорабатывает вопросы расселения тех людей, чьи дома были разрушены.

Также местные власти просят не игнорировать уведомления о воздушных тревогах и идти в убежища.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

На фронте Запорожской области, в районе Гуляйполя, продолжаются бои. Враг пытается прорвать оборону, но ему не удается.

Также власти отмечают, что враг ведет информационную войну и распространяет фейки об уничтожении боеприпасов и нацистских баз, которых не существует.







Враг также наносит ракетные удары по другим областям. При обстреле Одесской области был поврежден мост Затока — Белгород-Днестровский, который является стратегическим.