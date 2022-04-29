Україна

Намагались уразити якомога більше людей: російські окупанти знову обстріляли Харків

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 29 Квітня 2022, 13:30

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