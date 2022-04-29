Намагались уразити якомога більше людей: російські окупанти знову обстріляли Харків

Окупанти знову обстріляли Харків — били з артилерії. Ракети летіли по Київському, Немишлянському та Московському районах. Є поранені й загиблі.

Ніч і ранок минули відносно тихо, але вже традиційно з сиренами повітряної тривоги. Подекуди в місті чути розриви. За минулу добу у регіоні вже п’ять загиблих та 11 поранених.

Напередодні під обстріл потрапило передмістя Харкова. Населений пункт Покотилівка довго вважався відносно тихим, і містяни тікали туди з регулярно обстрілюваної Салтівки.

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Тепер там пошкоджено близько 30 будинків і школа. Двоє людей внаслідок обстрілу загинули, ще восьмеро постраждали.

У самому Харкові під вогнем знову салтівські багатоповерхівки та приватний сектор. Там лише внаслідок одного обстрілу напередодні загинула 50-річна жінка. Її чоловік і ще одна людина поранені.

Найімовірніше, це був мінометний обстріл, який продовжувався, за розрахунками очевидців, 15 хвилин. У вирвах люди знайшли шрапнель, яку російські окупанти використовують для більшого ураження живої сили.

Люди кажуть, що свист було чутно лише тоді, коли летіло в інші сторони. Коли ж прилетіло цього разу — звуку не було взагалі, окрім самого вибуху.

У них вдома повибивало шибки та знесло балкони по обидві сторони будинку. Влучило прямісінько в карниз біля входу до під’їзду. Потрапило також і по приватних будинках поруч.

За даними поліції, на Харківщині через обстріли російських окупантів загинуло вже 606 мирних жителів міста, з яких 26 дітей.

Нагадаємо, надвечір четверга, 28 квітня, російські війська обстріляли Київ. Внаслідок ракетного удару загинула журналістка Радіо Свобода. Ще десять людей постраждали.