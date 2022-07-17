Раненых героев спасают в больнице Мечникова в Днепре: какие ужасы они рассказывают

Стабилизируют раненых и доставляют в эвакуацию.

У больницы Днепра, где раньше помогали гражданским, спасают и военных.

Медики говорят – к ним чаще всего привозят с минно взрывными ранениями.

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Мощные минометные обстрелы и град. Одна из мин попала в окоп. Нас было двое в окопе. Я остался один, – рассказывает раненый военный.

Задача врачей – пролечить пациентов и в стабильном состоянии передать медикам других городов.

Места, чтобы помочь всем, хватает. Медики уверяют, что для спасения раненых все необходимое есть.

Читайте уникальную историю операции free-flap, которую совершили военному львовские врачи.