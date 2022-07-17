Украина

Раненых героев спасают в больнице Мечникова в Днепре: какие ужасы они рассказывают

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 17 июля 2022, 23:00

Больше видео
0:03:01
Равиоли для ВСУ
Военным на фронт поставляют патриотические равиоли: украинок не остановить
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:02:27
перехоплені розмови російських військових: окупант зізнається у вбивстві
“На коленях умолял не убивать, а я в него выстрелил”: оккупант признается в содеянном своей сестре
0:07:38
Звільнення_Венедиктової_і_Баканова_Зеленський
За что отстранили генпрокурора Венедиктову и устранили главу СБУ Баканова — обращение Зеленского
Смотреть больше

Последние видео
0:03:01
Равиоли для ВСУ

Военным на фронт поставляют патриотические равиоли: украинок не остановить
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:02:27
перехоплені розмови російських військових: окупант зізнається у вбивстві
“На коленях умолял не убивать, а я в него выстрелил”: оккупант признается в содеянном своей сестре
0:04:37
больница Мечникова в Днепре
Раненых героев спасают в больнице Мечникова в Днепре: какие ужасы они рассказывают
0:07:38
Звільнення_Венедиктової_і_Баканова_Зеленський
За что отстранили генпрокурора Венедиктову и устранили главу СБУ Баканова — обращение Зеленского
0:04:41
Рейды в Киеве
Украинцы пренебрегают комендантским часом — рейд в Киеве
0:02:33
Полонений з Донеччини розповів, як окупанти насильно відправляли на війну
Еды мало, амуниция — хоть плачь! Пленный из Донбасса о том, как оккупанты насильно отправляли мужчин на войну
0:03:30
Благодійне тренування з зірками в Києві
Украинские актеры устроили благотворительную тренировку для киевлян — собирают на “скорую помощь”
0:04:02
Повестка – не наказание
Одесса, хамство и повестка. Законно ли наказывать призывом и как военные реагируют на такое ноу-хау
0:04:46
Яка ситуація у селищі Золочів Харківської області 17 липня
До поселка достают все виды российского вооружения: репортаж из пограничного Золочева
Больше видео
перехоплені розмови російських військових: окупант зізнається у вбивстві
Читать дальше
“На коленях умолял не убивать, а я в него выстрелил”: оккупант признается в содеянном своей сестре
Звільнення_Венедиктової_і_Баканова_Зеленський
Читать дальше
За что отстранили генпрокурора Венедиктову и устранили главу СБУ Баканова — обращение Зеленского

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь