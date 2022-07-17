Поранених героїв рятують у лікарні Мечникова в Дніпрі: які жахи вони розповідають

Стабілізують поранених та доправляють в евакуацію.

У лікарні Дніпра, де раніше допомагали цивільним, рятують і військових.

Медики кажуть, що до них найчастіше привозять із мінно-вибуховими пораненнями.

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Потужний мінометний обстріл та гради. Одна з мін потрапила до окопу. Нас було двоє в окопі. Я залишився один, – розповідає поранений військовий.

Їхнє завдання – пролікувати пацієнтів та у стабільному стані передати медикам інших міст.

Місця, аби допомогти усім, вистачає. Медики певнять, що мають для порятунку поранених усе необхідне.

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