Надійно тримають медичний фронт: як лікарі Дніпропетровщини рятують поранених бійців

З початком повномасштабного російського вторгнення більшість медзакладів Дніпропетровщини знову стала на військові рейки.

У короткі терміни лікарі, які працювали з цивільними, нині навчаються надавати допомогу пораненим бійцям.

Тримають медичний фронт надійно та цілодобово!

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Наші лікарі беруть і складніші епізоди, які трапляються з нашими військовими та максимально всі травми лікують саме тут — у Кривому Розі. Одиничні випадки, які дуже важкі, то так, медична евакуація забирає постраждалих і швидко прямує до лікарні вузької спеціалізації, але 90% все справляємося самостійно тут, — розповідає начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Кажуть, попри неймовірне навантаження, готові працювати навіть без вихідних — аж до нашої перемоги!

Вона готова на все, аби допомогти пораненому! Дивіться історію парамедика Ластівки, яка оберігає життя на Донеччині.