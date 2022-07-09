Надежно держат медицинский фронт: как врачи Днепропетровщины спасают раненых бойцов

С началом полномасштабного российского вторжения большинство медучреждений Днепропетровской области снова встали на военные рельсы.

В короткие сроки врачи, работавшие с гражданскими, сейчас учатся оказывать помощь раненым бойцам.

Держат медицинский фронт надежно и круглосуточно!

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Наши врачи берут и более сложные эпизоды, которые встречаются с нашими военными, и максимально все травмы лечат именно здесь — в Кривом Роге. В единичных, очень тяжелых случаях медицинская эвакуация забирает пострадавших и быстро направляется в больницу узкой специализации, но 90% все справляемся самостоятельно здесь, — рассказывает начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Говорят, несмотря на невероятную нагрузку, готовы работать даже без выходных — до нашей победы!

Она готова на все, чтобы помочь раненому! Смотрите историю парамедика Ласточки, которая оберегает жизнь в Донецкой области.