Надежно держат медицинский фронт: как врачи Днепропетровщины спасают раненых бойцов

С началом полномасштабного российского вторжения большинство медучреждений Днепропетровской области снова встали на военные рельсы.
В короткие сроки врачи, работавшие с гражданскими, сейчас учатся оказывать помощь раненым бойцам.
Держат медицинский фронт надежно и круглосуточно!
Наши врачи берут и более сложные эпизоды, которые встречаются с нашими военными, и максимально все травмы лечат именно здесь — в Кривом Роге. В единичных, очень тяжелых случаях медицинская эвакуация забирает пострадавших и быстро направляется в больницу узкой специализации, но 90% все справляемся самостоятельно здесь, — рассказывает начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.
Наши врачи берут и более сложные эпизоды, которые встречаются с нашими военными, и максимально все травмы лечат именно здесь — в Кривом Роге. В единичных, очень тяжелых случаях медицинская эвакуация забирает пострадавших и быстро направляется в больницу узкой специализации, но 90% все справляемся самостоятельно здесь, — рассказывает начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.
Говорят, несмотря на невероятную нагрузку, готовы работать даже без выходных — до нашей победы!
Она готова на все, чтобы помочь раненому! Смотрите историю парамедика Ласточки, которая оберегает жизнь в Донецкой области.