Разрушенные дома оживают, словно фениксы! Восстановление Рудницкого впечатляет

В деоккупированном селе Рудницком Киевской области благотворители помогли людям отстроить жилье.

Проект назвали Феникс Рудницкого, восстановили 11 домов, их владельцы не имели финансовой возможности отстроиться самостоятельно. В селе более полусотни разбитых домов, а еще выгорела местная школа, ее тоже мечтают восстановить как можно скорее.

Под оккупацией в марте оказались не только местные, но и многие, кто из Киева бежал к родственникам в село. Местные вспоминают, не было хлеба, не хватало и других продуктов, но хуже всего — обстрелы не прекращались ни на день.

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В селе много разбитых домов — 62 поврежденных, семь разрушены полностью. В селе надеются также на финансовую помощь неравнодушных, чтобы более сотни детей смогли как можно быстрее вернуться в школу.

В учебном заведении сначала поселились русские захватчики, а по прилету туда — второй этаж выгорел полностью.

Напомним, что раньше мы рассказывали об инициативах, к которым ты можешь приобщиться, чтобы отстроить Украину.