Україна

Зруйновані будинки оживають, мов фенікси! Відбудова Рудницького вражає

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 16 Грудня 2022, 22:30

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