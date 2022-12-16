Зруйновані будинки оживають, мов фенікси! Відбудова Рудницького вражає

У деокупованому селі Рудницькому, що на Київщині, благодійники допомогли людям відбудувати житло.

Проект назвали Фенікс Рудницького, відновили 11 будинків, їхні власники не мали фінансової змоги відбудуватися самотужки. У селі більші півсотні потрощених будинків, а ще вигоріла місцева школа, її теж мріють відновити чимскоріше.

В окупації у березні опинилися не лише місцеві, а й багато людей, які з Києва втекли до родичів у село. Місцеві пригадують, не було хліба, бракувало й інших харчів, але найгірше — обстріли не припинялися ні на день.

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У селі багато потрощених будинків — 62 пошкоджених, сім зруйнованих повністю. У селі сподіваються також на фінансову допомогу небайдужих, щоб понад сотня дітей змогли якнайшвидше повернутися до школи.

У навчальному закладі спочатку оселилися російські загарбники, а після прильоту туди другий поверх вигорів повністю.

Нагадуємо, що раніше ми розповідали про ініціативи, до яких ти можеш долучитися, щоб відбудувати Україну.