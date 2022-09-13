Преступление против мирных жителей! Оккупанты снова накрыли Харьков шквальным огнем

Около часа дня оккупанты накрыли Харьков шквальным огнем из реактивных систем залпового огня. Какая сейчас ситуация в Харькове — 13 сентября 2022 — смотри в нашем материале подробно.

Ситуация в Харькове — 13 сентября 2022

Во время обстрела российскими оккупантами центра Харькова один человек погиб на месте. Он был 37-летним коммунальщиком местного предприятия. От удара есть и раненые.

Также известно, что загорелось здание следственного управления полиции Харьковской области.

Загорелись перекрытия, крыша, а также помещение на пятом этаже, — рассказывает начальник сектора по связям со СМИ ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко.

Оккупанты открыли огонь посреди рабочего дня. В помещении было много людей. Они уцелели, потому что успели спрятаться в укрытие.

Материалы уголовных производств, которые хранились в отделении, будут спасены. Пострадавшие обещают восстановить.

В общей сложности раненых шестеро — среди них 18-летняя девушка. Четверо человек в состоянии средней тяжести госпитализированы.

Из-за обстрелов города исчезла электроэнергия на несколько часов. Больше всего это грозит работе реанимаций.

Они (россияне — ред.) изверги! Общей морали не понимают, — возмущаются местные.

Преступления против мирных жителей

Пока ВСУ гонят оккупантов из Харьковской области, там находят тела мирных жителей, пострадавших от российских военных.

В поселке Зализнычном правоохранители эксгумировали тела четырех местных, убитых оккупантами.

Часто после российских “освободителей” остаются только руины и выжженная земля, как в селе Уды Золочевской общины. Там не осталось ни единого уцелевшего двора.

Ранее мы рассказывали о хронологии освобождения Харьковской области.

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