Преступление против мирных жителей! Оккупанты снова накрыли Харьков шквальным огнем

Около часа дня оккупанты накрыли Харьков шквальным огнем из реактивных систем залпового огня. Какая сейчас ситуация в Харькове — 13 сентября 2022 — смотри в нашем материале подробно.
Во время обстрела российскими оккупантами центра Харькова один человек погиб на месте. Он был 37-летним коммунальщиком местного предприятия. От удара есть и раненые.
Также известно, что загорелось здание следственного управления полиции Харьковской области.
Загорелись перекрытия, крыша, а также помещение на пятом этаже, — рассказывает начальник сектора по связям со СМИ ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко.
Загорелись перекрытия, крыша, а также помещение на пятом этаже, — рассказывает начальник сектора по связям со СМИ ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко.
Оккупанты открыли огонь посреди рабочего дня. В помещении было много людей. Они уцелели, потому что успели спрятаться в укрытие.
Материалы уголовных производств, которые хранились в отделении, будут спасены. Пострадавшие обещают восстановить.
В общей сложности раненых шестеро — среди них 18-летняя девушка. Четверо человек в состоянии средней тяжести госпитализированы.
Из-за обстрелов города исчезла электроэнергия на несколько часов. Больше всего это грозит работе реанимаций.
Они (россияне — ред.) изверги! Общей морали не понимают, — возмущаются местные.
Они (россияне — ред.) изверги! Общей морали не понимают, — возмущаются местные.
Пока ВСУ гонят оккупантов из Харьковской области, там находят тела мирных жителей, пострадавших от российских военных.
В поселке Зализнычном правоохранители эксгумировали тела четырех местных, убитых оккупантами.
Часто после российских “освободителей” остаются только руины и выжженная земля, как в селе Уды Золочевской общины. Там не осталось ни единого уцелевшего двора.
Ранее мы рассказывали о хронологии освобождения Харьковской области.
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